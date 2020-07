Serie A, Emiliano su riapertura stadi: “Valuterò con serietà”

TORINO – (ANSA) – Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, non si sottrae alla sollecitazione che arriva dai presidenti di Bari e Lecce (Luigi De Laurentiis e Saverio Sticchi Damiani) che hanno consegnato alla Regione Puglia un documento per una eventuale riapertura parziale degli stadi in questa fase finale dei campionati. “I presidenti delle società calcistiche di Lecce e Bari -scrive Emiliano su Facebook – mi hanno sottoposto un documento congiunto nel quale chiedono la riapertura, seppur parziale, degli stadi, per ridare ai tifosi la possibilità di seguire il finale di stagione delle loro squadre in totale sicurezza. Sono contento che abbiano dato vita a un’iniziativa comune così importante per decine di migliaia di appassionati pugliesi”. “Ho il dovere – prosegue il presidente della Regione – dunque di valutare con serietà le indicazioni e le linee guida che i due presidenti hanno studiato per garantire che la passione sportiva si concili con la salute pubblica”. Emiliano ne discuterà con Saverio Sticchi Damiani e Luigi De Laurentiis in diretta Facebook sulla sua pagina domani alle 13.

“Se le condizioni epidemiologiche e le misure di sicurezza lo permetteranno, proveremo a lasciarci alle spalle quello spettacolo spettrale e un po’ inquietante delle partite senza pubblico”, conclude Emiliano. (ANSA).

