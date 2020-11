Sergio Ramos vicino al rinnovo

TORINO – Nuova svolta nella situazione relativa al difensore del Real Madrid Sergio Ramos, che nei giorni scorsi sembrava vicino a lasciare le Merengues a zero in estate, ed era stato seguito dalla Juve.

Stando a quanto riporta la stampa spagnola infatti, il giocatore e il Real Madrid avrebbero trovato l’accordo per il prolungamento del contratto di altri due anni, come richiesto dal giocatore stesso. Il capitano resterà quindi nella capitale, dopo aver raggiunto personalmente l’accordo per il rinnovo con Florentino Perez.