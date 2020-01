Sergio Ramos segna il rigore decisivo ed esulta come CR7

TORINO – Nella giornata di ieri gli occhi sono stati puntati tutti sul big match dell’Olimpico tra Roma e Juventus, vinto dai bianconeri per 1-2, ma è stata anche la notte di un altro grandissimo match. Stiamo parlando della finalissima di Supercoppa di Spagna tra Real e Atletico, vinto ai rigori dai blancos . Quello decisivo è stato battuto dal capitano del Real Sergio Ramos che, ha usato in esultanza molto particolare per festeggiare la rete e la vittoria. Il difensore spagnolo infatti, dopo aver regalato il successo alla sua squadra, ha esultato allo stesso modo del fenomeno bianconero e suo ex compagno Cristiano Ronaldo. Chissà se sia stato fatto amichevolmente o per lanciare una frecciata al portoghese, ma visti i trascorsi è pressoché impossibile.