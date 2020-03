TORINO – In Spagna si continua a parlare di una possibile rivoluzione in panchina per il Real Madrid.

Stando a quanto riporta il quotidiano Marca infatti, la panchina di Zinedine Zidane sarebbe a rischio, soprattutto in caso di uscita dalla Champions League: al suo post due sarebbero i nomi dei candidati, l’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, e l’ex tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino.

