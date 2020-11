Sconcerti: “Cuadrado giocatore più importante della Juve”

TORINO – Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della Juventus e della prestazione dei bianconeri nella partita di Champions League di ieri sera, ai microfoni di calciomercato.com.

“Nella Juve c’è un solo giocatore che porta avanti la palla in verticale ed è Cuadrado. In questo momento è il giocatore più importante, alla pari di Ronaldo. Arthur è un ottimo giocatore che fa un altro mestiere, è ordinato ma gioca in orizzontale. Bentancur è uno splendido mediano di posizione. Rabiot lo sa fare, ma lo fa poche volte. Da essere un giocatore di profondità è diventato uomo di collegamento. Resta solo Cuadrado ad avere l’attitudine e la qualità per portare avanti il gioco.”