Schone: “Con Eriksen l’Inter è sicuramente al livello della Juventus”

TORINO – Il centrocampista del Genoa, Lasse Schone, ha parlato a La Gazzetta dello Sport circa l’arrivo di Eriksen all’Inter: “Credo ci possa riuscire, è un giocatore straordinario. Guardate nel Tottenham quante occasioni ha permesso di creare, quanti assist ha fatto. Se trasferiamo questo discorso in un club come l’Inter che ha Lukaku in attacco, le occasioni da rete si moltiplicheranno. E poi lui è un ragazzo splendido sul piano umano, un’ottima persona. gli auguro di fare bene tutte le sue partite in Italia, tranne due…”.