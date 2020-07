Sarri: “Siamo l’unica squadra d’Europa a fare 5 partite in 12 giorni”

TORINO – Si è appena conclusa la gara tra Cagliari e Juventus con la vittoria dei sardi per 2-0. Al termine del match è stato Maurizio Sarri a rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

“Vediamo, i problemi ce li ha creati anche la Lega, siamo l’unica squadra d’Europa che fa cinque partite in dodici giorni. Neanche in 14… in 12…. 20-23-26-29-01.Quindi vediamo come stiamo domani e se è il caso di schierare l’Under 23 nell’ultima partita per recuperare completamente energie. Vedremo domani e domani l’altro la situazione”.