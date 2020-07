Sarri: “In questo momento facciamo un po’ di fatica. Il Sassuolo sarà l’Atalanta del futuro”

TORINO – L’allenatore della Juve Maurizio Sarri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, nel post partita di Sassuolo-Juve.

SULLA GARA – “È chiaro che l’allenatore pretende sempre continuità dalla propria squadra. In questo momento facciamo fatica sia dal punto di vista fisico che mentale e vedo che sta accadendo in tutte le squadre, eccezion fatta per l’Atalanta. Stiamo trovando squadre che stanno attraversando momenti di altissimo livello come il Sassuolo o i bergamaschi nella scorsa partita. Questa è una squadra che se trova continuità può diventare l’Atalanta del futuro. Se risolviamo il problema della discontinuità possiamo dire la nostra in futuro”.

SU CHIELLINI – “Giorgio gli ultimi due tre giorni sembrava stesse bene. Oggi dopo un po’ ha avuto un fastidio al polpaccio e lo abbiamo sostituito. Prima o poi bisognava buttarlo dentro e oggi era l’occasione giusta con l’assenza di Bonucci”.

SULLA SQUADRA – “Abbiamo fatto fatica perché si aprivano molti spazi quando loro salivano. È strano perché i nostri difensori esterni erano molto conservativi e nei 30 minuti finali hanno ricominciato a prendere la palla molto alta e avanzare progressivamente. A tratti questa squadra mi da la sensazione di avere un potenziale molto elevato mentre a volte ti lascia perplesso per come entrano gli avverasi in area di rigore”.