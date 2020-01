Sarri campione d’inverno per la terza volta, ma a fine stagione…

TORINO – Maurizio Sarri sa più di chiunque altro che il titolo di campione d’inverno significa poco. Il tecnico toscano ha portato la Juventus alla vetta, solitaria, della classifica. È la terza volta che Sarri raggiunge questo traguardo, la prima in bianconero. Ma come chiunque può ricordare, le altre volte l’allenatore non ha potuto festeggiare a fine stagione. L’ex tecnico di Napoli e Chelsea sta andando a caccia del suo primo Scudetto, ma per il momento è soltanto a metà dell’opera.