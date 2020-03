TORINO – Emil Audero ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per trattare un argomento attuale: l’emergenza sanitaria in Italia: “Sapevo che i miei compagni stavano e stanno bene. Ma, soprattutto, ci ha reso felici sapere che il dottor Baldari stava meglio. Il pensiero calcistico c’è, così come la voglia di tornare alla normalità è umana, ma va rispettata l’emergenza e ciò che ne consegue”.

