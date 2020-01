Salta lo scambio Politano-Spinazzola

TORINO – Sembrava tutto fatto ma quando i due giocatori stavano per porre la firma sui nuovi contratti ecco che salta l’affare. Il motivo? L’Inter voleva fare ulteriori accertamenti fisici a Spinazzola che, nella giornata di ieri, non l’avevano soddisfatti pienamente. Marotta quindi in extremis ha tentato di cambiare la formula da prestito con obbligo a prestito con diritto di riscatto e la Roma ha rifiutato. A meno di clamorosi colpi di scena i due calciatori torneranno alla base nelle prossime ore ma Petrachi sta comunque lavorando con i nerazzurri per portare Politano a Roma in prestito secco fino a giugno.