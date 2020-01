TORINO – Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva.

Il giornalista ha parlato di Emre Can: “In Europa tra i centrocampisti sul mercato a gennaio per me non c’è un giocatore più forte di Emre Can quindi non vedo perché dovrebbero cederlo in questa sessione. Bernardeschi è da Juve, magari non un titolare.“