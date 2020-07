Rugani verso un posto in mezzo alla difesa

TORINO – La squalifica di Matthijs de Ligt ha creato qualche problema al tecnico bianconero Maurizio Sarri.

L’allenatore aveva trovato la quadratura della squadra, soprattutto della difesa, che con la squalifica di De Ligt verrà cambiata: Chiellini non sembra ancora in grado di giocare 90 minuti, mentre Demiral è ancora infortunato. Toccherà quindi a Daniele Rugani giocare affianco a Leonardo Bonucci, dopo l’ultima apparizione datata 22 febbraio contro la SPAL. Al difensore il difficile compito di non far rimpiangere il centrale olandese.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<