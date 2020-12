Rugani nel mirino del Valencia

TORINO – Il difensore centrale della Juventus in prestito al Rennes Daniele Rugani non sta facendo molto bene con la squadra francese, che potrebbe lasciare a breve.

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca infatti, il giocatore non avrebbe convinto i vertici della società francese, e sarebbe pronto a cambiare aria. Su di lui ci sarebbe il Valencia, che aveva già seguito il calciatore in estate senza pero affondare il colpo. Ora sul club spagnolo sembra più deciso e il difensore potrebbe arrivare in Spagna.

