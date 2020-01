TORINO – La parabola di Daniele Rugani alla Juventus sembra poter continuare ancora, almeno fino a giugno.

Con l’infortunio a Merih Demiral infatti, il difensore è passato dall’essere sicuro partente a giocatore indispensabile per le rotazioni in difesa di Maurizio Sarri. Rugani avrà così un’altra occasione per mettersi in mostra e dimostrare di essere all’altezza dei bianconeri.