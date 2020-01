TORINO – La Juventus affronterà la Fiorentina domenica alle 12:30 in una partita in cui Cristiano Ronaldo potrà scrivere un altro record.

Il portoghese è infatti arrivato a 8 partite di fila in campionato in cui va a segno, a un solo match dal record firmato da David Trezeguet, a segno per 9 match di fila. Ronaldo vuole eguagliare il francese, cercando poi di andare a scrivere una pagina della storia bianconera.