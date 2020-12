Ronaldo a caccia di nuovi record

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, dopo essere stato tenuto a riposo nell’ultimo turno di Serie A, è pronto a tornare in campo domani sera in Champions League.

Il portoghese è pronto e carico, e domani avrà la possibilità di raggiungere altri due record della sua incredibile carriera: qualora andasse in gol infatti, il calciatore raggiungerebbe i 750 gol totali in carriera, tra club e Nazionale. Inoltre, in caso di marcatura, raggiungerebbe Nedved e Higuain a 12 reti con la maglia bianconera in Champions League.