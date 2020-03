TORINO – Secondo quanto riportato da Il Tempo, nella notte sono stati firmati a New York i contratti preliminari per il passaggio di proprietà. Dopo l’era Pallotta (durata circa 9 anni) nasce quella Friedkin. Ora due mesi per il closing e la società giallorossa potrà finalmente annunciare il cambio di società. Ma il secondo capitolo della Roma americana è ormai iniziato.

