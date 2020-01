TORINO – Il Barcellona ha quasi chiuso l’affare Rodrigo. L’attaccante spagnolo non è stato convocato per gli ottavi di finale di Coppa del Re contro la Cultural Leonesa. Il club blaugrana ormai ha effettuato la virata decisiva e vuole il giocatore prima possibile per “tappare” il buco che si è venuto a creare dopo l’infortunio di Suarez.