TORINO – L’ex terzino del Real Roberto Carlos, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Goal, dove ha parlato anche del suo ex compagno Ronaldo Nazario Da Lima.

“Lui era il migliore. Non ci sarà mai un altro ‘Fenomeno’. Non sono come lui né Neymar, né Cristiano, né Messi, Ronaldo è unico. Penso che ai nostri tempi fosse anche più difficile segnare. Era un calcio più fisico e gli attaccanti erano meno protetti, ma lui poteva fare tutto”.