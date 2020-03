Rimedio: “Facile pensare che sia più penalizzata la Juventus senza tifosi”

TORINO – Il giornalista della Rai, Alberto Rimedio, ha parlato ai microfoni di Rai 2 in vista di Juventus-Inter: “Facile pensare che sia più penalizzata la Juventus, non avendo i suoi tifosi. Basta pensare che la prima vittoria qui dell’Inter è nel 2012, la prima in assoluto di una squadra in trasferta all’Allianz Stadium, poi i nerazzurri qui a Torino non hanno più vinto. L’alternativa (alle porte chiuse, ndr) era chiudere tutto e rinviare tutto quanto, cosa che potrà essere presa in considerazione nel Consiglio Federale in programma martedì”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<