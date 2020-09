Review: il gol di Kulusevski contro la Sampdoria

TORINO – Attraverso un post pubblicato sul suo sito internet, la Juventus ha analizzato il gol messo a segno da Dejan Kulusevski contro la Sampdoria.

“La Juventus di Andrea Pirlo ha immediatamente mostrato, nella prima giornata di campionato contro la Sampdoria, di avere già assimilato alcuni degli elementi base dell’idee di gioco del nuovo Mister. Lunga gestione della palla, aggressività in fase di non possesso e molto mobilità in diversi suoi interpreti, dalla difesa agli attaccanti, con un costante cambio di modulo fra la fase difensiva e quella d’attacco, sono gli aspetti che maggiormente contraddistinguono il calcio moderno. Nella rete del vantaggio ne possiamo rintracciare alcuni.

La Juventus con baricentro alto gestisce la palla manovrando con diversi giocatori e passando dalla zona sinistra alla zona destra del campo.

Danilo (recordman di palloni giocati) trova in Kulusesvki il giocatore tra le linee che si propone per il passaggio. Movimento fatto spesso da Ramsey in gran parte delle azioni della gara.

Il gallese, invece, nell’azione del gol, detta il passaggio in profondità, per la verticalizzazione di Rabiot, qui in cabina di regia.

La sponda di Ramsey trova CR7 sulla trequarti: Kulusevski rimane fuori dall’area di rigore, mentre ad attaccare i 16 metri ci pensa Cuadrado.

Ronaldo tenta l’azione personale entrando in area palla al piede: area di rigore che viene occupata da 4 giocatori. Oltre al portoghese un centrocampista (Ramsey) e due esterni (Cuadrado e Frabotta), a dimostrazione della grande mobilità di molti giocatori.

Ronaldo viene fermato, ma sul rimpallo Kulusesvki con un autentico colpo da biliardo, segna il suo primo gol bianconero.” (Juventus.com)