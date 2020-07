TORINO- “Abbiamo preso tante reti ma abbiamo anche avuto tanti rigori contro.” Sono state queste le parole di Maurizio Sarri, in merito a un record che a Torino, sponda Juventus, non si vedeva da ben quattordici stagioni: sono ben undici i rigori assegnati a sfavore del club bianconero, che non superava gli otto da ben quattordici campionati.

