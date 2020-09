Recoba: “Suarez tra i migliori della storia del calcio uruguaiano”

TORINO – L’ex calciatore dell’Inter Alvaro Recoba ha palato intervistato dai microfoni di TNT Sport.

“Suarez è tra i tre-quattro migliori giocatori nella storia del calcio uruguaiano lo scopriremo tra qualche anno. La situazione che c’è oggi a Barcellona fa male. I giocatori che hanno dato tanto vanno rispettati. Il calcio in questi casi è ingrato, ma ovunque deciderà di giocare andrà bene. L’Uruguay ne ha bisogno per la Nazionale e si spera che prenda una decisione in fretta. Lui al Nacional? Porto Suarez ma anche Edinson Cavani, vengono entrambi.”