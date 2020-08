Rebus Ramsey per la Juventus

TORINO – La Juventus continua ad operare sul mercato in vista della prossima stagione, con operazioni sia in entrata che in uscita.

Uno dei giocatori che ancora non ha trovato collocazione nei piani bianconeri è Aaron Ramsey: arrivato lo scorso anno a parametro zero, il gallese non è riuscito ad esprimersi ai suoi livelli per i molti infortuni. Starà ad Andrea Pirlo valutarlo durante il ritiro e decidere per la sua eventuale permanenza.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<