TORINO – Il Real Madrid, nella serata di ieri, è stato eliminato dalla Coppa del Re in gara secca contro la Real Sociedad al Bernabeu per 4-3. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, molti tifosi sarebbero stati scontenti di Marcelo responsabile di almeno di due reti degli avversari. Tuttavia Zidane non ha sostituito il brasiliano ma, per ora, Mendy sarebbe nettamente avanti a Marcelo nelle gerarchie dei Blancos.