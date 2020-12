Ravanelli: “La Juve è in crescita ma si è complicata la vita da sola”

TORINO – L’ex calciatore della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dei bianconeri e del loro futuro.

“La Juventus è in crescita, deve chiudere le partite. Si è complicata la vita da sola, lo ha detto anche Pirlo. Detto questo, le ultime partite fanno ben sperare, abbiamo visto una squadra migliorata. Con McKennie il centrocampo è più solido. Se continua con questa mentalità la Juve lotterà per lo Scudetto fino alla fine. McKennie non sarà un grande nome, ma è un giocatore fondamentale ad oggi: ha quantità nel recuperare palloni in mezzo al campo e ha pure tempi d’inserimento giusti. La squadra di Pirlo ha trovato la quadra.”

