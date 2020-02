Rassegna Stampa: TS, Dybala verso il rinnovo

TORINO – Dopo una stagione in cui era stato messo ai margini e quasi sul punto di partenza in estate, Paulo Dybala non solo è tornato a prendersi la scena, ma si sta letteralmente prendendo la Juventus, trascinandola verso gli obiettivi prefissati. Tanto che, dalle parti della Continassa, stando a quanto riportato dalla versione odierna di Tuttosport, starebbero pensando ad un rinnovo del contratto, almeno fino a giugno 2025. Staremo a vedere nei prossimi giorni l’evolversi della situazione, quel che è certo, è che Paulo è tornato.