RASSEGNA – CdS, la Juve riparte da Kulusevski

TORINO – In questi giorni di totale black out per quanto riguarda il mondo dello sport, a causa dell’emergenza Coronavirus, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, monitorando tutte le situazioni interessanti che potrebbero profilarsi. In attesa di capire chi saranno i prossimi obiettivi, dalle parti della Continassa è stato gia definito e acquistato quello che sarà il primo rinforzo, Dejan Kulusevski, come ricordato anche sulla prima pagina della versione odierna del Corriere dello Sport. Sarà infatti proprio il gioiellino del Parma, il giocatore dal quale ripartire nella prossima stagione, aspettando di conoscere chi saranno i suoi nuovi compagni e chi invece, sarà destinato a lasciargli spazio.