Raiola: “Pogba non si muove”

TORINO- In una lunga intervista a Sky Sport, Mino Raiola ha parlato dei suoi due assistiti più appetiti sul mercato, Paul Pogba ed Erling Haaland, precisando che rimarranno dove si trovano, ovvero Manchester United e Borussia Dortmund. “Paul rimarrà al Manchester United, perché è al centro di un importante progetto. E oltretutto non è uno di quelli che fanno polemica, soprattutto in un momento come questo. Quindi bisogna mantenere la calma e vedere come si completa il qudro”.

