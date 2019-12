Rabiot, Arteta vuole il francese all’Arsenal

TORINO – L’Arsenal ha da poco annunciato Mikel Arteta come nuovo tecnico, sostituendo di fatto Emery. Lo spagnolo, ex vice di Guardiola al City, è arrivato ai gunners con le idee chiare, soprattutto sul mercato. Tra i primi nomi fatti per gli acquisti c’è quello di Adrien Rabiot. Il francese non sembra ancora entrato al 100% nei piani tattici di Sarri anche se nelle ultime uscite ha avuto più spazio, e altro ne troverà vista la squalifica di Bentancur. La Juve difficilmente lo lascerà partire, a meno che di offerte elevate.