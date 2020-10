Qui Napoli: presentato un pre reclamo al Giudice Sportivo. E De Laurentiis scrive a Spadafora…

TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha presentato un pre reclamo al Giudice Sportivo in merito all’annullamento della partita che si sarebbe dovuta giocare ieri sera con la Juventus. Un atto necessario, perchè la decisione sarebbe stata presa solo sulla base del rapporto dell’arbitro e degli ispettori federali, con lo 0-3 a tavolino che sarebbe stato immediato e inevitabile. La decisione, ora, dovrebbe arrivare tra la fine di questa e l’inizio della prossima settimana. Intanto, il presidente Aurelio De Laurentiis ha scritto una lettera al Ministro dello Sport Spadafora e al Ministro della Salute Speranza, allegando i documenti dell’Asl. Il numero uno azzurro confida in un intervento perchè “il mancato rinvio della partita rappresenterebbe una sconfitta per tutti”.