Qui Inter, Eriksen ancora verso la panchina

TORINO- Al centro di un duello di mercato a gennaio, Christian Eriksen sembra destinato alla panchina in occasione della sfida con la Juventus di domani sera. Il centrocampista danese, nonostante le indubbie qualità, non ha infatti fin qui convinto Antonio Conte, che preferisce al momento affidarsi a Vecino e Barella. L’ex Tottenham, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, deve ancora migliorare nella fase di non possesso, su cui il tecnico leccese è maniacale.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<