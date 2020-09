TORINO – La Serie A e il calcio stanno cercando un modo per tornare alla normalità con la presenza del pubblico sugli spalti.

In questo senso un primo test verrà fatto oggi pomeriggio alle 17:30 allo stadio Ennio Trardini di Parma: per la sfida tra i Ducali e l’Empoli saranno ammesse allo stadio 1000 persone, per un test che valuterà l’impatto della presenza dei tifosi sugli spalti e la possibilità di riaprirli in occasione dell’inizio della Serie A.