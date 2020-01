Pruzzo: “Stasera la Roma deve evitare i supplementari in vista del derby”

TORINO – L’ex giocatore della Roma, Roberto Pruzzo, ha parlato ai microfoni di Radio Radio in vista del match di questa sera Juventus-Roma: “La Roma farà la sua partita, se potrà salvaguardare qualcuno per il derby lo farà. Impresa? Sarà una partita di calcio, puoi giocartela alla pari, non vedo un disavanzo così netto. In casa però la Juventus è sempre favorita. Avrei risparmiato qualcuno in vista del derby, invece Fonseca metterà tutti i titolari. Mi sembra una partita equilibrata sulla carta, gli episodi la potranno sbilanciare. Entrambe le squadre sono in salute. La Roma sta meglio, ma non basta: bisogna concretizzare. La squadra è in buona saluta, le batoste contro le torinesi sono alle spalle, bisogna avere fiducia. La Roma deve assolutamente evitare i supplementari, il derby è una partita troppo importante”.