Possibile rientro dopo la sosta per Chiesa

TORINO – La Juventus si sta godendo 3 giorni di riposo concessi dal tecnico Andrea Pirlo dopo la partita contro la Lazio di domenica scorsa, pareggiata all’ultimo minuto.

I giocatori bianconeri rimasti a Torino si ritroveranno alla Continassa giovedì per iniziare a preparare le partite post sosta. Andrea Pirlo in quell’occasione dovrebbe ritrovare anche Federico Chiesa, out contro la Lazio per un problema muscolare, ma che per la ripresa del campionato dovrebbe tornare regolarmente a disposizione.