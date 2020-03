TORINO – L’emergenza Coronavirus ha colpito tutta l’Italia, compreso il mondo del calcio e i giocatori.

Le norme adottate dal governo in riferimento agli stadi, con le partite che verranno giocate a parte chiuse, hanno generato grandi perdite per le squadre, come lo è stato per la Juventus: i bianconeri perderanno l’incasso di almeno tre match, che avrebbero fruttato quasi 12 milioni di euro.

