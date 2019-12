PogBis: Paratici lavora per Giugno

TORINO – La Juve non perde di vista Paul Pogba. Ieri il francese è rientrato in campo dopo un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fermo per 19 partite. Il giocatore è entrato nell’intervallo guidando i suoi al 4-1 contro il Newcastle, dimostrando di aver trovato la forma. Fabio Paratici continua il pressing su di lui, anche se Solsjkaer continua ad elogiarlo e a sperare possa restare a Old Trafford. Il futuro del giocatore però sembra lontano, con Juve e Real Madrid pronte a darsi battaglia, i bianconeri però hanno il jolly Raiola dalla loro, con il quale si sta parlando sia di Haaland che del rinnovo di Matuidi.