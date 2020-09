TORINO – L’allenatore Mauricio Pochettino ha parlato intervistato dai microfoni dell’emittente radiofonica Cadena Cope.

Il tecnico ha parlato delle voci che in questa estate lo hanno visto avvicinato a molti club, tra cui la Juventus: “Il mondo del calcio è strano. Non so chi ha messo il mio nome in così tanti club. Non mi sono offerto al Barcellona, né al Psg, né alla Juventus, né all’Inter, né al Newcastle.”