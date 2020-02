Plastino: “Bonucci non è una buona guida. Non so se le responsabilità sono di Sarri…”

TORINO – Il noto giornalista, Michele Plastino, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa la Juventus attuale: “Cosa non funziona? Un insieme di cose ma l’allenatore ha le responsabilità maggiori. La società ha dei senatori importanti, ancora non è chiaro cosa voglia fare Sarri con alcuni difensori. Chiellini poteva essere una buona guida della difesa, Bonucci può sembrarlo ma non lo è. È un difensore che imposta, con un bel piede. L’atteggiamento? Non credo che non ci sia l’impegno. Sarri doveva dare nuovi stimoli ad una squadra che ha sfiorato la Champions League ma non ci è riuscito. Bisogna vedere se la responsabilità è sua o del gruppo che non ha recepito”.

