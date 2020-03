Pirlo riparte dalla Juventus

TORINO – Dopo il suo addio al calcio giocato, l’ex giocatore della Juventus Andrea Pirlo è pronto a ripartire dai bianconeri.

Stando a quanto riporta La Stampa, l’ex giocatore avrebbe raggiunto un accordo, non ancora ufficiale, per cominciare alla Juventus la sua nuova vita da allenatore: per lui si pensa ad un inizio come fu per Zidane o Guardiola, ed è possibile che il prossimo anno Pirlo sarà alla guida della Juventus Under 23 attualmente in manco a Fabio Pecchia.

