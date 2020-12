Pirlo recupera Dybala e lo porta in panchina

TORINO – La Juventus giocherà questa sera l’ultima partita del 2020 contro la Fiorentina tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, con gli uomini di Pirlo che cercheranno la vittoria per chiudere l’anno al meglio.

Per questa sera il tecnico bianconero avrà a disposizione Paulo Dybala, che ha recuperato dall’affaticamento alla coscia destra che lo aveva tenuto fuori con il Parma. La Joya dovrebbe iniziare la partita in panchina, per poi essere inserito da Andrea Pirlo nel corso del match, anche per cercare di non affaticarlo troppo visto il rientro dall’infortunio.

