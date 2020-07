Pinsoglio: tre Scudetti senza giocare

TORINO – Il terzo portiere della Juventus Carlo Pinsoglio ha conquistato il suo terzo Scudetto in carriera.

Diventato idolo della tifoseria binaconera e stretto amico di Cristiano Ronaldo, Pinsoglio è ormai un uomo spogliatoio, che con la sua leggerezza è molto importante per il gruppo: tre Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana sono i trofei da lui vinti, avendo giocato solo due volte in tre stagioni: 117 minuti, una vittoria, una sconfitta e tre gol subiti, per quello che è ormai un eroe per i tifosi bianconeri.

