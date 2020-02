TORINO – La Juventus ha perso ieri sera la partita contro il Verona al Bentegodi facendosi rimontare per 2-1.

I bianconeri nelle ultime 5 gare in trasferta hanno così un ruolino che inizia a preoccupare: 3 sono infatti state le sconfitte, con solamente 2 vittorie per quello che adesso per Maurizio Sarri è diventato un problema da risolvere al più presto per non compromettere il campionato.