Perin: “Il mio obiettivo è giocare con continuità e tornare ai miei livelli”

TORINO – Il portiere del Genoa in prestito dalla Juventus Mattia Perin ha parlato del suo futuro intervistato dai microfoni di DAZN.

“Sono tornato dopo nove mesi che non giocavo, tornare era un’opportunità importante. Io servivo al Genoa, e il Genoa serviva a me. Il mio cartellino è di proprietà della Juventus, non dipende solo da me. Il mio obiettivo è giocare con continuità e tornare ai miei livelli, sto recuperando la forma. Una porticina per il Genoa? Lascio aperte tutte le possibilità”.

