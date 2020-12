Per Pirlo la prima contro un suo ex allenatore

TORINO – La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Fiorentina, con la sfida che regalerà al tecnico bianconero Andrea Pirlo il confronto con il suo ex allenatore Cesare Prandelli.

Per il Maestro sarà la prima sfida contro un suo ex allenatore, con Prandelli che lo aveva allenato quando era commissario tecnico della Nazionale. I due hanno un bel rapporto di stima e rispetto reciproco, e chissà se per il tecnico bianconero sarà strano rincontrare dalla stessa parte della barricata uno dei suoi ex allenatori.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<