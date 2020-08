Pellegrini: “Vorrei rigiocare Juve-Roma”

TORINO – Il centrocampista della Roma Federico Pellegrini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale del sito giallorosso, dove ha parlato anche della sfida di Coppa Italia contro la Juve.

“Juventus-Roma di Coppa Italia, potevamo ambire a qualcosa di più in quel torneo, ma abbiamo incontrato subito loro dopo il Parma: quella partita la vorrei rigiocare, perché è arrivata nel momento più difficile della stagione. Nello stesso momento arrivò il Derby, che fu negativo per il risultato finale, ma anche in quel caso giocammo molto bene, le occasioni furono davvero tante e fu scandaloso pareggiare quella partita”.