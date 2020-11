Parolo: “Testa alla Juventus”

TORINO – Il calciatore della Lazio Marco Parolo ha parlato intervistato dai microfoni di Lazio Style Channel dopo il pareggio per 1-1 nella partita di Champions League disputata ieri.

“Loro dovevano vincere, sono partiti in modo aggressivo grazie anche alla spinta del pubblico. Hanno qualità importanti e sono fisici, ma dopo il loro gol abbiamo preso in mano la partita. Questo è il nostro spirito, con un gruppo che sa sopperire anche alle assenze, che ovviamente speriamo di eliminare presto. Questa squadra dimostra sempre di potersela giocare con tutte, poi le partite durano 90′ quindi serve sempre pazienza nel saper gestire i momenti che capitano. Adesso testa alla Juventus. Il mio impiego? Sono a disposizione del mister, sia per giocare 90′ che un solo minuto.”