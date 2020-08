Parma, un giocatore positivo al coronavirus

TORINO – (ANSA) – C’è un caso di positività al Covid-19 nel Parma. E’ stato lo stesso club emiliano a comunicarlo, con una nota sul sito. “Tutti gli esami hanno dato esito negativo, a eccezione di un unico caso di positività al primo ciclo di test molecolari relativo a un atleta completamente asintomatico”, si legge. “I componenti del gruppo squadra (atleti, staff tecnico e sanitario, magazzinieri e dirigenti), oltre ai soggetti a esso connessi, ma appartenenti al gruppo extra-squadra – sottolinea la nota del club – sono stati sottoposti agli accertamenti previsti dal protocollo vigente relativo alla ripresa dell’attività sportiva degli atleti prof. durante la pandemia”. “Il calciatore, che è stato messo in isolamento prima dell’inizio dell’attività e non è entrato in contatto con il gruppo squadra – fa sapere il Parma – è sotto la gestione dell’Asl locale, che provvederà al controllo della normalizzazione del test molecolare. Il resto del gruppo ha svolto e continuerà a svolgere normalmente il programma di lavoro previsto”. (ANSA).