Parma: possibile riposo per Gervinho o Karamoh

TORINO – La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Parma allo stadio Ennio Tardini, per cercare i tre punti non trovati contro l’Atalanta nel match infrasettimanale.

Nei Crociati si dovrebbe vedere in campo una formazione simile a quella scesa in campo contro il Milan, con Hernani favorito in mediana. A sinistra Pezzella non al massimo, mentre è pronto a tornare dal primo minuto Gagliolo. Ultimo dubbio riguarda Karamoh e Gervinh, con uno dei due che dovrebbe partire dalla panchina.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<